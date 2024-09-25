В Госдуме призвали выгнать Пугачёву и Орбакайте из России

Депутат Журавлёв считает, что Пугачёву и Орбакайте стоило выгнать из РФ

Первый зампредседателя Комитета по обороне и депутат Госдумы Алексей Журавлёв выразил возмущение из-за того, что певицы Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва "спокойно" распродают свою недвижимость в России.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В разговоре с Life он отметил, что их стоит выгнать из страны "с голым задом". Журавлёв уверен, что у артисток не должно быть возможности продавать квартиры и особняки, купленные на миллиарды от концертов в России.

При этом депутат Госдумы выразил уверенность, что народная артистка СССР Алла Пугачёва не скоро окажется в списке иноагентов из-за влиятельных покровителей.

"Очевидно, у этих перебежчиков и предателей всё ещё достаточно покровителей в России, чтобы дать им ещё долгие годы жить безбедно за рубежом", — заявил депутат Госдумы.

Алла Пугачёва покинула Россию два года назад — вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми она проживает в Израиле. Кристина Орбакайте со своей семьёй находится в США.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте не стала выходить на сцену с живущим в РФ Авраамом Руссо.

Уточнения

Алексе́й Алекса́ндрович Журавлёв (род. 30 июня 1962, Воронеж) — российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов с 21 декабря 2011 года. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Председатель политической партии «Родина», член фракции ЛДПР (2021).





А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).





Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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