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Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену в Дубае с Авраамом Руссо, живущим в России

Кристина Орбакайте отказалась исполнять песни вместе с Авраамом Руссо в Дубае
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену в ОАЭ вместе с коллегой Авраамом Руссо, нарушив договорённости.

Кристина Орбакайте отказалась исполнять песни вместе с Авраамом Руссо в Дубае
Фото: Neumann U87 Condenser Microphone by Will Fisher from Richmond, VA, United States, CC BY-SA 2.0

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, артисты должны были исполнить совместные композиции "Просто любить тебя" и "Любовь, которой больше нет" на корпоративе в Дубае. Однако исполнительница отказалась выходить на сцену вместе с певцом — она исполнила хиты в одиночку.

Орбакайте заработала за выступление на мероприятии 50 тысяч евро (около 5 млн рублей), а Руссо 0 20 тысяч евро.

Авраам Руссо в разговоре с авторами канала признался, что уже два года не общается с Кристиной Орбакайте, так как каждый занят своей жизнью.

Авраам Руссо улетел из России в США в 2006 году после покушения на его жизнь. В 2021 году артист вернулся и в настоящее время проживает в Москве.

Ранее стало известно, что Кристине Орбакайте не удалось собрать полный зал в США.

Уточнения

Авраа́м Руссо́ (настоящее имя — Абрахам Жанович Ипджян; род. 21 июля 1969, Алеппо, Сирия) — российский эстрадный певец армянского происхождения. Участник фестиваля «Песня года», четырёхкратный обладатель премии «Золотой граммофон». Народный артист Чеченской Республики (2010).
 

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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