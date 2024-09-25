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Слухи о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой могут оказаться правдой: возникли творческие разногласия

"Антиглянец": слухи о разводе Бондарчука и Андреевой могут быть правдой
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Слухи о разводе режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой могут оказаться правдой. Об этом сообщил Telegram-канал "Антиглянец".

"Антиглянец": слухи о разводе Бондарчука и Андреевой могут быть правдой
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

Авторы канала пишут, что причиной разлада стали творческие разногласия, которые накопились за годы семейной жизни.

И Фёдор Бондарчук, и Паулина Андреева уже давно не появляются на публике вместе — кинематографист посещает светские мероприятия без жены, при этом он не носит обручальное кольцо.

Актриса в свою очередь весной дала редкое интервью малоизвестному YouTube-каналу, где также появилась без обручального кольца. Однако в разговоре с ведущими упоминала, что замужем за "известным человеком", имея ввиду Бондарчука.

Поклонники пары уверены, что дыма без огня не бывает, поэтому переживают за семейный союз.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Весной 2021 года они стали родителями — у них родился сын Иван.

Ранее Ольга Орлова рассказала, что три года не ела мясо.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
 

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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