Наталья Андрейченко: первый муж зачал ребёнка от её подруги в ночь, когда она рожала ему сына

Наталья Андрейченко откровенно рассказала об измене Максима Дунаевского

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко, пережившая немало драматических событий решила обнародовать историю своей жизни в книге воспоминаний, которую она так и озаглавила: "Откровение".

Фото: YouTube канал KINO/VINO/DOMINO by Скриншот видео YouTube канала KINO/VINO/DOMINO, PDM

Андрейченко, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания" уже много лет живет в Мексике, но иногда навещает Москву. В своих мемуарах актриса раскрывает много интересного не только о себе, но и о людях, с которыми ей довелось встречаться в жизни. Среди них — Андрей Кончаловский, Майкл Джексон, Марлон Брандо и Децл.

Но больше всего внимания в книге уделяется бывшему мужу Натальи — Максиму Дунаевскому. Она вспоминает, как влюбилась в гениального музыканта, страдавшего множеством душевных недугов.

Самым запоминающимся моментом для актрисы стал день, когда у неё прямо в ресторане начались схватки и её повезли в больницу. Тем временем пьяный муж остался в заведении с их общей подругой — моделью Ниной Спада. Позже она узнала, что тогда Максим изменил ей с Ниной.

"Судя по всему, история с Ниной Спада случилась именно в ту ночь, потому что он поехал в гости к нашим друзьям, семье Пахдингеров, которые жили в Хаммер-центре. Они очень любили устраивать вечеринки, там и растворился Максим Исаакович Дунаевский в районе 22 часов вечера в ту ночь, когда я рожала ему первого ребёнка и наследника", — вспоминает Андрейченко.

Она раскрыла, что просила мужа поклясться жизнью их сына, что у него ничего не было с Ниной. Дунаевский тогда уверял, что измены не было. Однако теперь уже вся страна знает о его общей со Спада дочери — Алине.

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).





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