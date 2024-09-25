Продюсер Дворцов раскрыл позиции в райдере певицы Успенской

Любовь Успенская получает до 5 миллионов рублей за выступление — продюсер

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Любовь Успенская получает от 4 до 5 миллионов рублей за выступление. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Сергей Дворцов отметил, что выступления Любови Успенской нравятся влиятельным людям.

"Её очень любят влиятельные люди из разных структур, да и не только. В среднем её гонорар за выступление от 4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. Если это не Москва, то прибавляется 500−700 тысяч рублей", — рассказал он.

Кроме того, по словам Сергея Дворцова, в райдере исполнительницы есть негазированная и газированная вода, холодные и горячие закуски, зеркало, утюг и другие бытовые принадлежности.

"Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Ещё ВИП-трансфер. Это самолёт повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс. Ничего такого сверхъестественного нет, потому что, как правило, у каждого артиста есть свои предпочтения по блюдам", — заключил продюсер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Любовь Успенская получит 90 тысяч рублей компенсации морального вреда от Филиппа Киркорова.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года".



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