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Стали известны подробности новых выпусков шоу "Comedy Club"

В новых выпусках "Comedy Club" расширится диапазон звёздных гостей
0:42
Шоу-бизнес

В новых выпусках юмористического шоу "Comedy Club" произойдёт множество изменений. Об этом сообщает "SHOT".

В новых выпусках "Comedy Club" расширится диапазон звёздных гостей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным Telegram-канала, проект получит новую сцену и декорации, а также графическое и музыкальное оформление. Кроме того, диапазон звёздных гостей шоу расширится. Предположительно, в первых выпусках появятся Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Олеся Иванченко, Ольга Малащенко и Юлия Меньшова. В дальнейшем в проекте будут участвовать знаменитости не только из мира юмора.

Ранее Pravda.Ru писала, что Гарик Харламов стал креативным продюсером "Comedy Club".

Уточнения

"Comedy Club" — юмористическое телешоу, выходящее с 23 апреля 2005 года. Лауреат премии "ТЭФИ-2017" в номинации "Юмористическая программа/шоу" и "ТЭФИ-2023" в номинации "Развлекательное звёздное шоу прайм-тайма".

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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