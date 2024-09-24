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Лева* из Би-2 устроил шикарную фотосессию с женой: блондинка в красном, Мустанг и 2 собаки

Лева* из Би-2 поделился романтическими снимками с женой: выглядит как мечта всей жизни
Шоу-бизнес

Солист группы "Би-2" Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лёва, поделился фотографиями с женой, машиной и собаками.

Лева* из Би-2 поделился романтическими снимками с женой: выглядит как мечта всей жизни
Фото: https://www.instagram.com/levab2 by Инстаграм Лёвы из Би-2 is licensed under public doman

Лёва из группы "Би-2" разместил в "Инстаграме"** серию шикарных снимков с супругой Асей Мельниковой в красном платье.

Женаты они с 2009 года. Пара воспитывает сыновей Авива (2008 года рождения) и Давида (2010 года рождения).

"С днём рождения, любовь моя", — написал под фото артист.

Поклонники певца активно комментировали шикарную фотосессию.

"9 фото выглядит как мечта всей моей жизни. Муж — Лев, у вас две собаки, ты — блондинка в красном платье, и у вас красный Мустанг. С днём рождения Вашу вдохновительницу", — писали фолловеры под постом звезды.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лёва Би-2 (имя при рождении Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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