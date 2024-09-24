Ольга Орлова призналась, что была вынуждена отказаться от вегетарианства

Ольга Орлова рассказала, что три года не ела мясо

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова призналась поклонникам, что вегетарианство не подошло ей по состоянию здоровья.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain

Артистка рассказала, что три года не ела мясо, только рыбу, однако у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем.

"Оказалось, все дело в моей конституции. Таким людям, как я, просто нельзя "вегетарианить", это может быть опасно. Если бы я раньше это знала", — заявила исполнительница.

Ольга Орлова в 45 лет стала мамой во второй раз — она смогла самостоятельно выносить и родить девочку, которую назвали Анной.

Телеведущая признавалась, что пыталась после родов прийти в форму и смогла скинуть 10 килограммов. Сейчас её фигура далека от идеала, но артистку устраивает отражение в зеркале. Орлова отмечала, что не любит занятия спортом и не видит смысла себя мучить. Она предпочитает ограничивать себя в питании.

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Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. Одна из первых участниц женской поп-группы «Блестящие» (1995—2000); золотые хиты: «Облака», «Ча-ча-ча», «Где же ты, где?» и сольный «Я буду петь». С 25 марта 2017 года — ведущая реалити-шоу «Дом-2».





Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей. Существуют различные виды вегетарианства, которые сводятся к двум основным направлениям: с полным исключением продуктов животного происхождения («старовегетарианцы») либо с употреблением в дополнение к растительной пище яиц либо молока («младовегетарианцы»). Наиболее строгий вариант вегетарианства носит название веганство. Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным.





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