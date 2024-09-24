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Кареглазый Денис Клявер показал своего голубоглазого наследника: светлый и искренний

Денис Клявер обратился к младшему сыну Даниэлю в день рождения мальчика
1:04
Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер трогательно поздравил с днём рождения своего очаровательного светловолосого сына Даниэля.

Денис Клявер обратился к младшему сыну Даниэлю в день рождения мальчика
Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman

Денис Клявер опубликовал в "Инстаграме"* фото сына Даниэля. Мальчику исполнилось 11 лет.

Кареглазый исполнитель хита "Когда ты станешь большим" отметил, что быстро растут не только чужие дети, но и свои тоже.

"Нашему голубоглазому юноше сегодня уже 11. У младшенького 100 характеризующая его внешность: такой же светлый и искренний мальчишка", — написал артист под снимком.

Певец пожелал наследнику здоровья и счастливого года с новыми открытиями.

У Дениса Клявера трое сыновей от трёх разных женщин: Тимофей 2001 года рождения от первой жены Юлии, Эвелин 2005 года рождения от певицы Евы Польны и Даниэль от брака с Ириной Федотовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2012, 2022—н. в.). Лауреат премии «Золотой граммофон». Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.

Ева Леонидовна Польна (род. 19 мая 1975, Ленинград) — российская певица, композитор и автор песен, прежде широко известная как солистка российской поп-группы «Гости из будущего».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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