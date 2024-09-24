Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литва конфисковала пожарные машины у Зимбабве, чтобы отправить их Украине
Турция и Германия спорят о гастрономическом наследии
arXiv: близкие к звёздам экзопланеты с атмосферами могут казаться безвоздушными
В Астраханской области можно отдохнуть в глэмпингах среди дикой природы
Врачи прооперировали у 17-летней подольчанки кисту с волосами и костями
Денис Клявер обратился к младшему сыну Даниэлю в день рождения мальчика
Ольга Орлова рассказала, что три года не ела мясо
Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину
Михаил Ширвиндт поделился своим секретным рецептом: нигде не купишь

Певица Слава высказалась о примирении с Филиппом Киркоровым: говорили горячо

Певица Слава заявила, что ей нравится Филипп Киркоров
1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что после примирения с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым у неё как будто "камень с души упал".

Певица Слава заявила, что ей нравится Филипп Киркоров
Фото: Telegram-канал певицы Славы is licensed under public domain

В разговоре с Super она отметила, что всегда с симпатией относилась к музыканту, которого считает приятным человеком.

"Он вошёл в зал и говорит: "Ой, моя любимая! Красивая! Как я тебя люблю". У меня сразу как камень с души упал. Потому что на самом деле он мудрый человек, который уже миллион лет в шоу-бизнесе", — рассказала артистка.

Слава отметила, что их конфликт возник не на пустом месте, однако порой они говорили "слишком горячо". Исполнительница уверена, что такие эмоции были лишними.

Певица Слава и Филипп Киркоров поругались публично на фоне скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Исполнительница обвинила медика в некачественной работе, а музыкант встал на сторону своего друга.

В сентябре Слава и Киркоров помирились на караоке-вечеринке, где артистка исполнила песню Любови Успенской "Единственному, нежному" и посвятила её певцу.

Ранее Анна Калашникова высказалась о неравном браке Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне,мама», «Одиночество», а также «Я и ты» (совместно со Стасом Пьехой) и другие.
 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Молдавии (2018). Представлял Россию на конкурсе «Евровидение», занял 17 место (1995).
 

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
В России и за рубежом банки перестали принимать неидеальные доллары
Дружелюбны и игривы: названы 6 кошачьих пород, которые ладят с собаками и обожают с ними играть
Адвокат Алёшкин: секс-вечеринки в РФ должны носить частный характер
Правильная зимовка роз: как сделать кусты устойчивыми к холодам
Настасья Самбурская признала, что красота уходит: старушкой быть тоже неплохо
Калашникова назвала четвёртый брак Шнурова мезальянсом
Западные страны продолжают закупать российское топливо
Что такое слёзные пятна у собак и как их чистить
Тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком: получится очень вкусно
Регину Тодоренко обидел комплимент китайской женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.