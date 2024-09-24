Певица Слава высказалась о примирении с Филиппом Киркоровым: говорили горячо

Певица Слава заявила, что ей нравится Филипп Киркоров

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что после примирения с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым у неё как будто "камень с души упал".

Фото: Telegram-канал певицы Славы is licensed under public domain

В разговоре с Super она отметила, что всегда с симпатией относилась к музыканту, которого считает приятным человеком.

"Он вошёл в зал и говорит: "Ой, моя любимая! Красивая! Как я тебя люблю". У меня сразу как камень с души упал. Потому что на самом деле он мудрый человек, который уже миллион лет в шоу-бизнесе", — рассказала артистка.

Слава отметила, что их конфликт возник не на пустом месте, однако порой они говорили "слишком горячо". Исполнительница уверена, что такие эмоции были лишними.

Певица Слава и Филипп Киркоров поругались публично на фоне скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Исполнительница обвинила медика в некачественной работе, а музыкант встал на сторону своего друга.

В сентябре Слава и Киркоров помирились на караоке-вечеринке, где артистка исполнила песню Любови Успенской "Единственному, нежному" и посвятила её певцу.

Ранее Анна Калашникова высказалась о неравном браке Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне,мама», «Одиночество», а также «Я и ты» (совместно со Стасом Пьехой) и другие.





Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Молдавии (2018). Представлял Россию на конкурсе «Евровидение», занял 17 место (1995).





Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.





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