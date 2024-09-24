Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литва конфисковала пожарные машины у Зимбабве, чтобы отправить их Украине
Турция и Германия спорят о гастрономическом наследии
arXiv: близкие к звёздам экзопланеты с атмосферами могут казаться безвоздушными
В Астраханской области можно отдохнуть в глэмпингах среди дикой природы
Врачи прооперировали у 17-летней подольчанки кисту с волосами и костями
Денис Клявер обратился к младшему сыну Даниэлю в день рождения мальчика
Ольга Орлова рассказала, что три года не ела мясо
Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину
Певица Слава заявила, что ей нравится Филипп Киркоров

Михаил Ширвиндт рассказал, как заготавливает помидоры и перец на зиму

Михаил Ширвиндт поделился своим секретным рецептом: нигде не купишь
0:57
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт дал советы хозяйкам, в каком виде запасаться перцем и помидорами на зимний период.

Михаил Ширвиндт поделился своим секретным рецептом: нигде не купишь
Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он заготавливает овощи на зиму.

Он объяснил, что маринованные овощи можно приобрести, а вот смесь из приготовленных собственноручно овощей достать нельзя.

"Нигде не купишь", — объяснил ведущий шоу "Съедобное/ несъедобное".

Ширвиндт-младший рассказал, что нарезает сливовидные помидоры, болгарский перец и чеснок и укладывает полученную смесь в пластиковые контейнеры, а затем убирает всё в морозильник.

Зимой, по его словам, он использует заготовки для приготовления супов и итальянской пасты.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»» («НТВ» и «Первый канал», 1995—2005) и «Хочу знать» («Первый канал», 2007—2013).

Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель (2000—2021) и президент (2021—2024) Московского академического театра сатиры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
В России и за рубежом банки перестали принимать неидеальные доллары
Дружелюбны и игривы: названы 6 кошачьих пород, которые ладят с собаками и обожают с ними играть
Адвокат Алёшкин: секс-вечеринки в РФ должны носить частный характер
Правильная зимовка роз: как сделать кусты устойчивыми к холодам
Настасья Самбурская признала, что красота уходит: старушкой быть тоже неплохо
Калашникова назвала четвёртый брак Шнурова мезальянсом
Западные страны продолжают закупать российское топливо
Что такое слёзные пятна у собак и как их чистить
Тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком: получится очень вкусно
Регину Тодоренко обидел комплимент китайской женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.