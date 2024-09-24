Михаил Ширвиндт рассказал, как заготавливает помидоры и перец на зиму

Михаил Ширвиндт поделился своим секретным рецептом: нигде не купишь

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт дал советы хозяйкам, в каком виде запасаться перцем и помидорами на зимний период.

Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он заготавливает овощи на зиму.

Он объяснил, что маринованные овощи можно приобрести, а вот смесь из приготовленных собственноручно овощей достать нельзя.

"Нигде не купишь", — объяснил ведущий шоу "Съедобное/ несъедобное".

Ширвиндт-младший рассказал, что нарезает сливовидные помидоры, болгарский перец и чеснок и укладывает полученную смесь в пластиковые контейнеры, а затем убирает всё в морозильник.

Зимой, по его словам, он использует заготовки для приготовления супов и итальянской пасты.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»» («НТВ» и «Первый канал», 1995—2005) и «Хочу знать» («Первый канал», 2007—2013).



Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель (2000—2021) и президент (2021—2024) Московского академического театра сатиры.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.