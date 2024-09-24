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Калашникова высказалась о последнем браке Шнурова: был мезальянс

Калашникова назвала четвёртый брак Шнурова мезальянсом
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова в беседе с "Телепрограммой" назвала четвёртый брак рок-музыканта Сергея Шнурова мезальянсом.

Калашникова назвала четвёртый брак Шнурова мезальянсом
Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Она уверена, что после расставания с супругой артист "снова начнёт хулиганить". При этом модель призналась, что ей жаль распада семейного союза.

"Ну что вы хотите от Шнура, который был вечным хулиганом в рваных джинсах, а потом встретил красивую, статусную и состоятельную женщину, которая заставила его, наверное, впервые в жизни надеть костюм и бросить пить?" — рассказала Калашникова.

Четвёртая супруга певца Ольга Абрамова подала иск о расторжении брака 16 сентября. Вместе они прожили шесть лет, за это время у них родились двое детей, о которых ничего неизвестно.

Абрамова и Шнуров тайно поженились в 2018 году. Известно, что дочь уральского бизнесмена на 18 лет моложе артиста.

Ранее стало известно, что Катя Лель отзовёт иск к Отару Кушанашвили.

 

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», продюсер групп «Диоды» и «Зоя».

Мезалья́нс (фр. mésalliance) — неравный брак, первоначально брак между людьми различного социального положения, между людьми разных сословий, отличающимися по имущественному положению. Употребляется для превосходящей стороны как брак с лицом низшего социального положения.
 

«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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