Настасья Самбурская высказалась об увядающей красоте: кому нужна бабка без квартиры

Актриса Настасья Самбурская уверена, что имущество сбережёт её от безрадостной старости.
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опубликовала в "Инстаграме"* серию красивых чёрно-белых снимков в ретро стиле.
Актриса поразмышляла о недолговечной женской красоте, которая со временем неизбежно увядает.
"Говорят, что красота не вечна, позаботься ты о душе, Настасьюшка! Но согласитесь, красивой старушкой быть тоже неплохо, да я ещё и с жилплощадью, а кому нужна бабка без квартиры?" — написала под снимками знаменитость.
Ранее Настасья Самбурская рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».
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