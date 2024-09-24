Катя Лель готова простить Отара Кушанашвили после его извинений

Адвокат Кати Лель заявила, что певица отзовёт иск с Отару Кушанашвили

Певица Катя Лель готовится отозвать судебный иск к журналисту Отару Кушанашвили.

Как сообщила "Телепрограмме" адвокат артистки Татьяна Галанцева, 20 сентября Катя Лель получила видеосообщение от шоумена, в котором он принёс свои извинения. Отар Кушанашвили заверил исполнительницу, что больше не позволит себе саркастических заявлений в её адрес.

Правозащитница пояснила, что сам иск пока ещё не отозван, так как этот процесс занимает определённое время.

"Но поскольку Отар принес извинения, спорный контент, как мы рассчитываем, будет удален в ближайшей перспективе (это просто уже вопрос времени), то, конечно же, цель подачи иска достигнута и не имеет никакого смысла продолжать судебный процесс. Соответствующее заявление об отказе от исковых требований будет подано нами в суд в ближайшее время", — подчеркнула Галанцева.

Суд рассмотрит отказ об исковом требовании 14 октября. Защитница исполнительницы выразила надежду, что на этом разногласия её доверительницы и шоумена закончатся. Она пожелала журналисту скорейшего выздоровления и восстановления.

Ранее стал известен гонорар певицы Ирины Дубцовой.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Народная артистка Чечни (2008) и народная артистка Кабардино-Балкарии.





Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.

Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера». Главный редактор газеты «Музыкальная правда». Ведущий программ о музыке, шоу-бизнесе и спорте на российском телевидении и радио. С 2020 года Кушанашвили ведёт собственный YouTube-канал.





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