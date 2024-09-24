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Работающую в КНР Регину Тодоренко оскорбил комплимент китаянки: это обидно

Регину Тодоренко обидел комплимент китайской женщины
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, которая находится в Китае, болезненно отреагировала на сомнительный комплимент китаянки.

Регину Тодоренко обидел комплимент китайской женщины
Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko by Инстаграм Регины Тодоренко is licensed under public doman

Работающая сейчас в КНР Регина Тодоренко опубликовала в "Инстаграме"* видео с беседой с молодой китайской женщиной.

Китаянка, глядя на европейскую женщину, отвесила Тодоренко комплимент. Она отметила, что благодаря узкому лицу Регина выглядит не на сорок, а на 35 лет.

Это замечание неприятно поразило звезду ТВ. Она объяснила, что ей всего лишь 34 года.

"Это обидно", — заявила Регина и разразилась истерическим смехом.

Подписчики заступились за телеведущую, посоветовав ей сделать комплимент китаянке по поводу её огромных оттопыренных ушей. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!», также известна как член жюри шоу «Маска» на телеканале «НТВ».
В сентябре 2022 года попала под санкции Украины, наряду с певицами Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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