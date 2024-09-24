Раскрыт гонорар певицы Ирины Дубцовой

Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова зарабатывает до 5 млн рублей за выступление. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре со "Страстями".

Фото: commons.wikimedia by Djoz23, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что гонорар артистки за частные выступления варьируется от 3 до 5 млн рублей. В настоящее время Ирина Дубцова пользуется спросом у организаторов.

Ирина Дубцова прославилась после победы на "Фабрике звёзд-4" в 2004 году.

Певица воспитывает единственного сына Артёма от бывшего мужа, солиста группы Plazma Романа Черницына. Недавно юноша признался, что подарил возлюбленной на совершеннолетие кольцо-гвоздь бренда Cartier, стоимость которого достигает 1,3 млн рублей.

Сама Ирина Дубцова в недавнем интервью рассказала, что у неё сложились тёплые отношения с избранницей сына, дочерью известного клипмейкера Павла Худякова Антониной.

Ранее Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой".

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница «Фабрики звёзд — 4», финалистка проекта «Фабрика звёзд. Возвращение».





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