Бузова ответила назвавшей её выскочкой Салтыковой: а судьи кто

Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала на резкие слова в своё адрес со стороны певицы Ирины Салтыковой.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой, PDM

Ольга Бузова оставила комментарии в "Инстаграме"* под фрагментом видео, в котором Ирина Салтыкова заявила, что звезда "Дома-2" ведёт себя как выскочка.

Нашлась она и что ответить медиапродюсеру Татьяне Тур, которая усомнилась в способностях Ольги петь вживую.

"А судьи кто? Уж точно не Вам, Татьяна, я буду что-либо доказывать. Мой зритель — вот их мнение мне важно, люди, которые со мной уже 20 лет", — оставила комментарий Бузова.

Поставила на место поющая ведущая и Ирину Салтыкову. Она припомнила выпуск шоу "Злые языки", где у Салтыковой произошёл конфликт с Викторией Боней.

"Хотя женщина она очень красивая, и раньше мне очень нравилась. Печально разочаровываться в людях", — объяснила Бузова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая. Одна из бывших солисток группы «Мираж» (1988—1989).





О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).





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