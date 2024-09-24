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Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой, но получила достойный ответ

Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова во время шоу "Битва поколений" заявила, что исполнительница Ольга Бузова "ведёт себя как выскочка".

Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Получила язвительный комментарий Ольга Бузова и от медиапродюсераТатьяны Тур. Однако артистка не стала молчать и дала ответ. Она заявила, что не обязана никому ничего доказывать, кроме своих поклонников, чьё мнение для неё действительно важно.

"Обидно разочаровываться в людях. Ирина мне очень нравилась раньше. Красивая, эффектная женщина. Но мне всё стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу "Злые языки" с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Всего хорошего" — отреагировала она на замечание Ирины Салтыковой.

Ведущая шоу "Злые языки" Виктория Боня назвала Ирину Салтыкову одной из самых скандальных участниц программы за всю историю. Певица демонстрировала своё нежелание находиться на съёмочной площадке и даже разговаривала по телефону, а после замечания начала хамить.

Ранее стало известно, что Ирина Понаровская похоронила единственного сына.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).
 

Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая. Одна из бывших солисток группы «Мираж» (1988—1989).
 

«Битва поколений» — музыкальное телешоу, в котором мэтры российской эстрады сражались с молодыми исполнителями.
 

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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