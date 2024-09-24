Ирина Понаровская похоронила единственного сына: певица не смогла вымолвить ни слова

71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына

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Певица Ирина Понаровская похоронила в Москве единственного сына, скоропостижно скончавшегося в 39 лет.

Фото: личный аккаунт Ирины Понаровской в Инстаграм is licensed under public domain

Прощание с мужчиной прошло в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. На церемонии присутствовали только родные и близкие.

Как пишет Starhit, артистка прибыла на похороны наследника в чёрных очках, из-за слёз она не могла вымолвить ни слова. Когда она склонилась над гробом сына, её поддерживали две помощницы.

Через час гроб с телом вывезли из храма, а 71-летняя певица села в чёрный автомобиль и отправилась за катафалком.

Ирина Понаровская не комментирует смерть сына. Её представитель просит СМИ войти в положение исполнительницы и не обрывать телефон, а также не придумывать никакой мистики.

Энтони Родд скончался 20 сентября, предварительно, от сердечной недостаточности. У него остались жена и двое детей.

Ранее певица Глюкоза сообщила, что собирается выпустить книгу.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).





По́хороны — совокупность обрядов и действий, представляющих собой определённый способ обращения с телом умершего человека.





Храм иконы Божией Матери «Зна́мение» в Переяславской слободе (Зна́менский храм на Рижской, Три́́фоновский храм, Иоаннопредте́ченская церковь, Предтеченская церковь, Ивановская церковь) — православный храм в Мещанском районе Москвы. Относится к Сретенскому благочинию Московской городской епархии. Настоятель храма — протоиерей Феодор Рожик.





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