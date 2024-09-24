Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осталось 427 млрд рублей лимитов по семейной ипотеке, подсчитали "Известия"
Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась
Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына

Певица Глюкоза готовится выпустить книгу

Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, призналась, что собирается выпустить книгу о секретах своего внешнего вида.

Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
Фото: unsplash.com by João Silas joaosilas, PDM

В интервью на "Новом радио" исполнительница раскрыла, что произведение уже почти готово. В книге она раскроет читателям те способы поддерживать свой внешний вид в порядке, который накопила за несколько лет.

"У меня там ещё несколько экспертов включены в эту книгу. Там можно будет наводить на хештег и посмотреть видео, бесплатные тренировки тоже включены в эту книгу. И про всякие штучки, мои секретики рассказываю там", — раскрыла она.

В этом же разговоре артистка призналась, что в последнее время занималась поисками себя, изучала свой голос и вокал. Она общалась с людьми и пробовала разные хобби.

Глюкоза призналась, что определённый ресурс получает благодаря поддержке аудитории, хотя далеко не всегда ей пишут добрые слова.

Ранее стало известно, что режиссёр Сарик Андреасян лишился водительских прав.

Уточнения

Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе
Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.