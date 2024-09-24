Певица Глюкоза готовится выпустить книгу

Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, призналась, что собирается выпустить книгу о секретах своего внешнего вида.

Фото: unsplash.com by João Silas joaosilas, PDM

В интервью на "Новом радио" исполнительница раскрыла, что произведение уже почти готово. В книге она раскроет читателям те способы поддерживать свой внешний вид в порядке, который накопила за несколько лет.

"У меня там ещё несколько экспертов включены в эту книгу. Там можно будет наводить на хештег и посмотреть видео, бесплатные тренировки тоже включены в эту книгу. И про всякие штучки, мои секретики рассказываю там", — раскрыла она.

В этом же разговоре артистка призналась, что в последнее время занималась поисками себя, изучала свой голос и вокал. Она общалась с людьми и пробовала разные хобби.

Глюкоза призналась, что определённый ресурс получает благодаря поддержке аудитории, хотя далеко не всегда ей пишут добрые слова.

Ранее стало известно, что режиссёр Сарик Андреасян лишился водительских прав.

Уточнения

Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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