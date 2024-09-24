Раскрыта причина, по которой Сарика Андреасяна лишили водительских прав

Режиссёра Сарика Андреасяна лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде

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Режиссёр Сарик Андреасян лишился водительских прав из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде.

Фото: commons.wikimedia by Brian_Katt, PDM

Как пишет "МК", автоинспектор задержал кинематографиста на Цветном бульваре ещё в мае, однако суд состоялся только сейчас. Отмечается, что Андреасяна поймали с раскрасневшимся лицом и со специфичным запахом. При этом прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Сарика Андреасяна оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

В сентябре Сарик Андреасян и его супруга, актриса Лиза Моряк обратились за помощью к высоквалифицированным юристам, так как хотят закрыть два "маргинальных" бара во дворе. По их словам, один из посетителей заведения ночью разбил их машину.

Ранее голливудский актёр Йен Сомерхолдер признался, почему отказался от карьеры.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.







Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .





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