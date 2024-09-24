В Москве на Likee Party Tour зажигали самые юные поклонники онлайн-платформы

На Likee Party Tour юные блогеры делают первые шаги в шоу-бизнесе

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале сентября на московской концертной площадке Vegas City Hall прошел фестиваль Likee Party Tour.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Жители российской столицы и гости Москвы пришли на масштабное мероприятие этой известной онлайн-платформы, чтобы посмотреть на своих любимых блогеров — Марьяну Локель, Настю Кош, Амирчика и других.

Шоу было довольно ярким, красочным с креативным звуком, светом и спецэффектами. Впечатлены были не только дети, но и взрослые. Кстати сказать, что здесь можно были видеть детей самого разного возраста — от 7 лет до 15 и старше.

"Мне очень всё понравилось. Было круто, шумно, я в первый раз по-настоящему "тусила". Больше всего мне понравилась Квинка, — рассказывает юная семилетняя москвичка Аня, которая пришла сюда с мамой.

Конечно, юные блогеры тоже были рады встрече с своими зрителями и болельщиками. Для них такие концерты — это немалый опыт в их копилку шоу-биза.

"На платформу я попала очень давно по совету подруги, так как захотелось создавать классные и весёлые видео. А когда увидела перспективы развития игрового контента, смогла публиковать видео и найти свою аудиторию в Likee. Мероприятие дало незабываемые эмоции, возможность увидеть своих подписчиков и спеть для них песни. Особенно запомнился заряд зала, который подпевал песни, включал фонарики и делился своей энергией", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказывает юная исполнительница-блогер Квинка.

Уточнения

Likee (произносится как «лайки»; ранее — LIKE) — социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности. Основная версия доступна для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS, также доступна браузер-версия с ограниченными возможностями.



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Likee Party Tour в Москве