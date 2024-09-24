Звезда "Дневников вампира" раскрыл, почему отказался от карьеры актёра и покинул Голливуд

Актёр Йен Сомерхолдер отказался от актёрской карьеры ради семьи

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Йен Сомерхолдер, прославившийся ролью в сериале "Дневники вампира", признался, что отказался от карьеры ради семьи.

Фото: Ian Somerhalder by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

В интервью People он отметил, что занимается заботой о природе вместе с женой. Последние пять лет он не появляется на экранах, поставив карьеру актёра на паузу.

Он пояснил, что ещё во время съёмок сериала "Остаться в живых" почувствовал связь с природой и желание бороться за экологию. По этой причине они вместе с супругой, актрисой Никки Рид посвятили себя экоактивизму.

Йен Сомерхолдер рассказал, что наслаждается возможностью проводить время с семьёй, без надобности уезжать куда-то на два месяца.

"Как только вы достигаете определенного уровня, вы думаете: хорошо, я хочу сосредоточиться на семье, фермерстве и больших вещах. Мне не нужно гнаться за наградами и всем тем, что заставило бы меня чувствовать себя лучше", — пояснил он.

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Уточнения

И́эн Джо́зеф Сомерхо́лдер (англ. Ian Joseph Somerhalder; произносится /ˈiːən ˈsɔməˈhɔːldə/, род. 8 декабря 1978, Ковингтон, Луизиана, США) — американский актёр. Получил известность благодаря роли Буна Карлайла в телесериале «Остаться в живых» и Дэймона Сальваторе в телесериале «Дневники вампира».





«Дневники́ вампи́ра» (англ The Vampire Diaries) — американский сверхъестественный драматический телесериал, разработанный Кевином Уильямсоном и Джули Плек, снятый по мотивам одноимённой серии книг, написанной Лизой Джейн Смит. Телесериал выходил в эфир на телеканале The CW с 16 августа 2009 года по 10 марта 2017 года.





Движе́ние в защи́ту окружа́ющей среды́ (также экологи́ческий активи́зм, экоактиви́зм, экологи́зм, энвайронментали́зм или инвайронментали́зм) — экологическое общественное движение, направленное на усиление мер по охране окружающей среды и природы от отрицательного влияния деятельности человека, на предотвращение разрушения среды обитания.





«Оста́ться в живы́х» ( lang="en">Lost с англ. — «Пропавшие / Потерянные») — американский драматический телесериал, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».



Нико́ль Хью́стон (Ни́кки) Рид (англ. Nicole Houston Reed; род. 17 мая 1988, Западный Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, продюсер и сценарист, исполнительница роли Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки».





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