Бывшая жена возлюбленного Бородиной стала мамой во второй раз

Блогерша Алина Акилова стала мамой во второй раз

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Блогерша с миллионной аудиторией и бывшая жена возлюбленного телеведущей Ксении Бородиной Алина Акилова сообщила в личном блоге, что родила сына.

Фото: flickr.com by Nana B Agyei, CC BY 2.0

Она стала мамой во второй раз. От первого брака с блогером Николаем Сердюковым блогерша воспитывает дочь Николь.

Алина Акилова призналась, что малыш появился на свет в 9:40 утра. Вместе с ней в роддоме присутствовал и супруг Магамед Мамедов.

"Сегодня появился на свет наш мальчик! Сын. Пишу и не верю… Наш самый сладкий пирожок на свете! Я не могу передать словами, что я сейчас чувствую, это какое-то волшебство, не меньше…" — написала она.

Имя новорождённого малыша блогерша пока не раскрывает.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, как назвала третью дочь, нарушив семейную традицию.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.





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