Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TPSJ: ученые нашли воду на всей поверхности Луны
Актёр Йен Сомерхолдер отказался от актёрской карьеры ради семьи
Почему важна правильная подготовка почвы для укропа
Как сделать скраб для губ с корицей
Опытная стюардесса раскрыла самые антисанитарные места в самолёте
Как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием: полезные советы
Блогерша Алина Акилова стала мамой во второй раз
Исследование канадских ученых: мозг активен в момент смерти
Конец эпохи: Volkswagen больше не будет выпускать Polo в Европе

Актриса Анна Хилькевич раскрыла имя новорождённой дочери и рассказала, почему не стала соблюдать семейную традицию

Актриса Анна Хилькевич назвала третью дочь Оливией
1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге призналась, что решила назвать третью дочь Оливией.

Актриса Анна Хилькевич назвала третью дочь Оливией
Фото: Telegram-канал Анны Хилькевич is licensed under public domain

Она рассказала поклонникам, что они с семьёй долго подбирали имя для девочки, но никак не могли сойтись во мнениях. К тому же, по семейной традиции им требовалось имя, которое начинается на букву "А". Среди перечисленных артисткой вариантов были Амелия, Ассоль, Ариель, Аврора и даже Аливия.

Однако, по словам Хилькевич, в тот самый момент, когда она увидела головку своей малышки, она поняла, что девочку должны звать Оливия.

"Хотите верьте, хотите нет, но мы такое игнорировать не можем. Я рассказала Артуру, и мы без всяких раздумий единогласно (девочкам и Артуру это имя нравилось сразу, мне нет) решили, что у нас теперь есть своя Оливия", — добавила Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз 17 сентября 2024 года. Вместе с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном воспитывают двоих старших дочерей — Арианну и Анну-Марию.

Ранее стало известно об отъезде из России дочери певца Александра Серова.

Уточнения

Анна Алексáндровна Хилькéвич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Блогерша Алина Акилова стала мамой во второй раз
Исследование канадских ученых: мозг активен в момент смерти
Конец эпохи: Volkswagen больше не будет выпускать Polo в Европе
Причины взрыва банок с огурцами и как их избежать
Как фитнес улучшает здоровье и координацию собак
Врач Доржиева: диабетики страдают от специфических ночных проблем
Готовим на ужин гречневую крупу со свёклой и чесноком
Актриса Анна Хилькевич назвала третью дочь Оливией
Уточнён порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Что необходимо знать?
Завершена научная экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.