Актриса Анна Хилькевич раскрыла имя новорождённой дочери и рассказала, почему не стала соблюдать семейную традицию

Актриса Анна Хилькевич назвала третью дочь Оливией

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге призналась, что решила назвать третью дочь Оливией.

Фото: Telegram-канал Анны Хилькевич is licensed under public domain

Она рассказала поклонникам, что они с семьёй долго подбирали имя для девочки, но никак не могли сойтись во мнениях. К тому же, по семейной традиции им требовалось имя, которое начинается на букву "А". Среди перечисленных артисткой вариантов были Амелия, Ассоль, Ариель, Аврора и даже Аливия.

Однако, по словам Хилькевич, в тот самый момент, когда она увидела головку своей малышки, она поняла, что девочку должны звать Оливия.

"Хотите верьте, хотите нет, но мы такое игнорировать не можем. Я рассказала Артуру, и мы без всяких раздумий единогласно (девочкам и Артуру это имя нравилось сразу, мне нет) решили, что у нас теперь есть своя Оливия", — добавила Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз 17 сентября 2024 года. Вместе с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном воспитывают двоих старших дочерей — Арианну и Анну-Марию.

Ранее стало известно об отъезде из России дочери певца Александра Серова.

Уточнения

Анна Алексáндровна Хилькéвич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».





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