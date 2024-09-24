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Дочь певца Александра Серова вместе с семьёй покинула Россию

Дочь Александра Серова вместе с семьёй отправилась на отдых в Турцию
0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь известного певца Александра Серова Мишель в личном блоге сообщила, что улетела с мужем и детьми на отдых в Турцию.

Дочь Александра Серова вместе с семьёй отправилась на отдых в Турцию
Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Она отметила, что они находятся в пятизвёздочном отеле. При этом исполнительница заявила, что её окружает настоящая красота.

Мишель Серова замужем за бизнесменом Романом Жуковым, от которого родила двоих детей — дочь Мию и сына Макара.

Артистка не скрывает, что на отдых вместе с ними всегда летит няня, чтобы у них с мужем была возможность немного отдохнуть.

Мишель Серова окончила музыкальное училище им. Гнесиных. Она не смогла получить красный диплом из-за одной оценки, так как не стала её исправлять.

Ранее стало известно, как блогеры Чекалины поделили имущество после развода.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), лауреат премии Ленинского комсомола (1988).
 

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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