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Блогеры Лерчек и Артёмчек поделили многомиллионное имущество после развода

Семья Чекалиных поделила имущество после развода
1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогеры Артём и Валерия Чекалины, известные как Артёмчек и Лерчек, договорились о разделе совместно нажитого имущества после развода.

Семья Чекалиных поделила имущество после развода
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Как сообщает Telegram-канал Mash, бывшие супруги выполнили условия брачного договора. Так, Артём отказался от притязаний на квартиру, которая куплена Валерией для родителей, но записана на неё. В свою очередь, он будет выплачивать ей фиксированную сумму в 150 тысяч рублей ежемесячно в качестве алиментов на троих детей, а не 25% от дохода.

Квартиру родственников Лерчек, записанную на неё, и квартиру брата Артёмчека, записанную на него, перепишут на наследников. В распоряжение Чекалина перейдут таунхаус, три дорогостоящие машины и помещения, а Валерия получит от экс-супруга компенсацию в размере 25 млн и две дорогие машины. Каждый также будет владеть элитной квартирой и долей в общих предприятиях.

Блогеры официально развелись 13 августа 2024 года. У нас остались трое общих детей, которые по решению суда будут жить с матерью.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.
 

Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его прекращения, в том числе расторжения.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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