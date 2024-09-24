Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Таганроге произошло возгорание на складе из-за падения БПЛА 
Япония временно ограничит въезд российских граждан с небиометрическими паспортами
Екатерина Стриженова показала необычного питомца: обмен нежностями
Фармацевты не вправе помогать покупателям в их самолечении, заявил врач
Можно ли заменить только один тормозной диск
Неочевидные ошибки макияжа: цвета, которые старят
Певица Орбакайте хочет продать две московские квартиры за 400 млн рублей
Певица Юлия Волкова показала взрослую дочь Викторию в день её рождения
Глобальный туризм практически достиг допандемийных показателей

Появилось свежее фото Кейт Миддлтон после химиотерапии

Кейт Миддлтон съездила в церковь после курса химиотерапии
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом была замечена во время поездки на автомобиле в церковь Крати Кирк в Балтиморе. Об этом сообщает The Sun.

Кейт Миддлтон съездила в церковь после курса химиотерапии
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

На появившихся в СМИ снимках проходившая лечение от онкологии Кейт Миддлтон запечатлена в клетчатом пальто и тёмно-коричневой шляпе с пером. Её образ дополнили крупные серьги.

Кейт Миддлтон расположилась на пассажирском кресле, а принц Уильям управлял автомобилем. В церкви, которая является постоянным местом богослужений королевской семьи во время нахождения в Балтиморе, их уже ждали Карл III и Камилла.

Недавно стало известно, что в скором времени детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцу Джорджу и принцессе Шарлотте запретят путешествовать вместе. Такие правила необходимы для защиты прямой линии наследования и обеспечения того, чтобы в стране всегда был монарх в случае чрезвычайной ситуации. Таким образом, по достижении 12-летнего возраста мальчик всегда будет перемещаться с отцом, а девочка — с матерью.

Ранее стало известно о планах Кристины Орбакайте продать недвижимость в Москве.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
 

Химиотерапи́я — лечение какого-либо инфекционного, паразитарного заболевания либо злокачественной опухоли (рака) с помощью яда или токсина, губительно воздействующего на инфекционный агент — возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки злокачественных опухолей при меньшем отрицательном воздействии на организм больного. Яд или токсин при этом называется химиопрепаратом, или химиотерапевтическим агентом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Nature: как учёные прогнозируют внезапные наводнения
Александр Ревва поздравил старшую дочь с днём рождения: моя Алиса
Неманья Майдов: Дзюдо — единственный вид спорта, где запрещено креститься
Что произойдет, если повторно завести уже работающий двигатель
Вратарь "Барсы" Тер Стеген выбыл на очень долгое время
Наташа Королёва показала беззубую жену сына Архипа: Мальдивы
В США оценили новый иранский дрон-камкадзе с повышенной дальностью полёта
В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов
Инфекционист назвал признаком классического гриппа острое начало
Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.