Появилось свежее фото Кейт Миддлтон после химиотерапии

Кейт Миддлтон съездила в церковь после курса химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом была замечена во время поездки на автомобиле в церковь Крати Кирк в Балтиморе. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

На появившихся в СМИ снимках проходившая лечение от онкологии Кейт Миддлтон запечатлена в клетчатом пальто и тёмно-коричневой шляпе с пером. Её образ дополнили крупные серьги.

Кейт Миддлтон расположилась на пассажирском кресле, а принц Уильям управлял автомобилем. В церкви, которая является постоянным местом богослужений королевской семьи во время нахождения в Балтиморе, их уже ждали Карл III и Камилла.

Недавно стало известно, что в скором времени детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцу Джорджу и принцессе Шарлотте запретят путешествовать вместе. Такие правила необходимы для защиты прямой линии наследования и обеспечения того, чтобы в стране всегда был монарх в случае чрезвычайной ситуации. Таким образом, по достижении 12-летнего возраста мальчик всегда будет перемещаться с отцом, а девочка — с матерью.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.





Химиотерапи́я — лечение какого-либо инфекционного, паразитарного заболевания либо злокачественной опухоли (рака) с помощью яда или токсина, губительно воздействующего на инфекционный агент — возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки злокачественных опухолей при меньшем отрицательном воздействии на организм больного. Яд или токсин при этом называется химиопрепаратом, или химиотерапевтическим агентом.



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