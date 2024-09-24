Екатерина Стриженова показала, как экзотический питомец встречает её дома

Екатерина Стриженова показала необычного питомца: обмен нежностями

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова похвасталась милым зверьком по кличке Коко, который живёт у неё дома.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых она играется с шустрой белочкой по кличке Коко. Зверёк быстро бегал по плечам и спине хозяйки.

"Обмен нежностями в конце дня. А кто вас встречает вечером после работы", — написала под кадрами звезда ТВ.

Подписчики остались в восторге от такого контента.

"У нас на участке таких пять, но они независимые и дикие! Как такое возможно — приручить белку, Катюш?"; "Екатерина неповторимая, видно, как Вы воспитали белочку, прелесть" "Как я обожаю белочек!" — писали фолловеры под постом Стриженовой.

Ранее Екатерина и Александр Стриженовы показали свою образцовую семью в День семьи, любви и верности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».





Алекса́ндр Оле́гович Стриже́нов (род. 6 июня 1969, Москва) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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