Кристина Орбакайте решила избавиться от недвижимости в Москве

Певица Орбакайте хочет продать две московские квартиры за 400 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте решила продать две московские квартиры, каждую из которых оценивает в 200 млн рублей.

Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, артистка планирует найти покупателя не только для дачи своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в Солнечногорске, но и для двух московских квартир на Большой Грузинской улице.

Две квартиры исполнительницы располагаются в элитном жилом комплексе, построенном в 2008 году. На территории есть фитнес-центр, салон красоты, автомойка и шиномонтаж. За жилые площади с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 она хочет выручить по 200 млн рублей.

В Сети появлялась информация, что сообщения о найденном покупателе для дачи Аллы Пугачёвой в деревне Малые Бережки могут быть вбросом от риелторов.

Ранее стало известно, что бывшего мужа певицы Алсу будут защищать британские адвокаты.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).





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