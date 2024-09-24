Эк-солистка группы "Тату" Юлия Волкова показала красавицу дочь: любовь моя

Певица Юлия Волкова показала взрослую дочь Викторию в день её рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова обратилась к дочери Виктории в день рождения наследницы.

Фото: https://www.instagram.com/official_juliavolkova by Инстаграм Юлии Волковой is licensed under public doman

Юлия Волкова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку со взрослой дочерью Викторией.

"Любовь моя! Родная! Тебе сегодня 20 лет. Как же быстро ты стала взрослой! Я поздравляю тебя с днём рождения", — написала звезда под снимком.

Девушка откликнулась на поздравление матери.

"Спасибо большое, мамуль, шикарные приятные слова, люблю и ценю", — написала Виктория под снимком.

Виктория — дочь Юлии Волковой от отношений с телохранителем Павлом. У певицы есть также 16-летний сын Самир от брака с бизнесменом Парвизом Ясиновым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ю́лия Во́лкова:

Волкова, Юлия Олеговна (род. 1985) — российская певица, солистка поп-группы «Тату» (1999—2011).



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