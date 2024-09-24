Александр Ревва показал красавицу дочь Алису: папа всегда рядом

Александр Ревва поздравил старшую дочь с днём рождения: моя Алиса

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва опубликовал фото в обнимку с очаровательной старшей дочерью Алисой.

Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by Инстаграм Александра Реввы, PDM

Ревва разместил в "Инстаграме"* фото с дочерью Алисой в день рождения девочки. 24 сентября девочке исполнилось 17 лет.

"C Днём рождения, моя Алиса! Доченька, будь счастлива и здорова! Папа всегда рядом!" — написал под снимком артист.

Под фото отметилась жена шоумена Анжелика Ревва.

"Спасибо небу за неё. Доченька, ты свет этой планеты! Светлая, чистая, добрая наша. Ты — любовь", — написала супруга Реввы.

Алиса Ревва — старшая дочка Александра Реввы. Она появилась на свет в 2007 году. У Алисы есть младшая 11-летняя сестра по имени Амели.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк) — также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. Бывший участник команды КВН «Утомлённые солнцем»; бывший участник юмористического шоу «Comedy Club».



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