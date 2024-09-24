Наташа Королёва показала любимую невестку Мелиссу без зуба

Певица Наташа Королёва опубликовала кадры с щербатой супругой единственного сына Архипа.
Наташа Королёва опубликовала в социальных сетях видео, на котором её любимая невестка Мелисса стоит на балконе и радуется райскому пейзажу на улице с пальмами и лазурным морем.
"Мальдивы! Мальдивы! Мальдивы!" — весело комментирует певица видео за кадром.
На кадре видно, что у Мелиссы нет одного переднего зуба. Девушка прыгает от счастья, сверкая беззубой улыбкой.
Королёва рассказывала, что новоиспечённой супруге сына требуется сложная челюстная операция, так как у неё неправильно развилась нижняя челюсть.
Ранее сообщалось, что на мужа Королёвой Тарзана напали.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
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