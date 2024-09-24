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Наташа Королёва показала любимую невестку Мелиссу без зуба

Наташа Королёва показала беззубую жену сына Архипа: Мальдивы
0:49
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва опубликовала кадры с щербатой супругой единственного сына Архипа.

Наташа Королёва показала беззубую жену сына Архипа: Мальдивы
Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star by Инстаграм Наташи Королёвой is licensed under public doman

Наташа Королёва опубликовала в социальных сетях видео, на котором её любимая невестка Мелисса стоит на балконе и радуется райскому пейзажу на улице с пальмами и лазурным морем.

"Мальдивы! Мальдивы! Мальдивы!" — весело комментирует певица видео за кадром.

На кадре видно, что у Мелиссы нет одного переднего зуба. Девушка прыгает от счастья, сверкая беззубой улыбкой.

Королёва рассказывала, что новоиспечённой супруге сына требуется сложная челюстная операция, так как у неё неправильно развилась нижняя челюсть.

Ранее сообщалось, что на мужа Королёвой Тарзана напали.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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