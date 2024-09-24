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Бывшего мужа певицы Алсу Яна Абрамова будут защищать лондонские адвокаты

Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова в деле о разводе певицы Алсу, заявил, что подобрал для своего доверителя команду из лондонских юристов.

Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
Фото: flickr.com by Anthony M. from Rome, Italy, CC BY 2.0

В разговоре с "Газетой.ру" он отметил, что такая мера была вынужденной из-за желания исполнительницы обратиться в Английский королевский суд. По словам правозащитника, артистка намерена воспользоваться преимуществом наличия гражданства Великобритании.

"Ян Абрамов уполномочил меня подобрать команду местных адвокатов для защиты от необоснованных притязаний Алсу. Я связался с коллегами в Лондоне", — пояснил Добровинский.

Он отметил, что из-за политической ситуации не все его коллеги готовы защищать интересы российского бизнесмена в спорах с гражданкой Великобритании, однако процесс обсуждения защитных действий уже начался.

Ранее дочь певицы Славы раскрыла, как смогла похудеть после родов.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

Алексáндр Андрéевич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Адвока́т (лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической помощи физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе защита их прав и представление интересов в суде, обладающее полученным в установленном порядке статусом адвоката, предоставляющим его обладателю специальные права, а также налагающим обязанности перед доверителями и адвокатским сообществом, нарушение которых влечет дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения полученного статуса адвоката.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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