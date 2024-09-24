Дочь певицы Славы призналась, каким способом добилась похудения после родов

Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов

Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) в личном блоге в Instagram* призналась, что принимала нашумевший препарат для диабетиков "Оземпик" с целью похудения.

Фото: личный аккаунт Александры Морозовой в Инстаграм is licensed under public domain

Актриса Александра Морозова отметила, что после родов долгое время пыталась привести фигуру в порядок. Она начала с интервального голодания, но затем была вынуждена использовать лекарственное средство.

"Да, было. Считаю свою фигуру идеальной, так что хватит предлагать мне поесть", — заявила артистка.

Наследница исполнительницы вышла замуж за возлюбленного Андрея Дедова в ноябре 2022 года, а уже в январе 2023 года стало известно о скором пополнении в семье. В марте 2023 года у супругов родился сын, которого назвали Арсением.

Она признавалась, что долгое время после родов не могла смотреть на себя в зеркало и отказывалась выходить в свет. Когда малыш немного подрос, Морозова возобновила домашние тренировки и скорректировала питание. Также она помогала своему телу при помощи аппаратных процедур.

Ранее Ольга Орлова назвала причину, по которой старшая дочь её мужа не пришла на день рождения отца.

* – (социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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