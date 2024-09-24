Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные спонсоры Киева переживают из-за растущей в ВСУ ненависти к режиму Зеленского
Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам

Ольга Орлова честно ответила на вопрос, почему старшая дочь мужа не пришла на его день рождения

Старшая дочь мужа Ольги Орловой не смогла прилететь на день рождения отца
1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге рассказала, что старшая дочь её мужа Валерия не смогла приехать на праздник, устроенный в честь его дня рождения.

Старшая дочь мужа Ольги Орловой не смогла прилететь на день рождения отца
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Ольга Орлова и её супруг, бизнесмен по имени Валерий, были вынуждены отказаться от традиционного заграничного путешествия в честь семейного события из-за болезни собаки Бруно. В итоге телеведущая организовала мероприятие в Москве, на который пригласила друзей и знакомых.

Поклонники поинтересовались у неё, почему на кадрах не видно старшей дочери предпринимателя Яны. Оказалось, что наследница вместе с мужем сейчас находится на другом конце России.

Однако Ольга Орлова поспешила заверить подписчиков в том, что в их доме Яне всегда рады, а сама она очень тепло относится к младшей сестре Анне.

Ранее адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения певицы Алсу.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.

День рожде́ния — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Последние материалы
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.