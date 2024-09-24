Ольга Орлова честно ответила на вопрос, почему старшая дочь мужа не пришла на его день рождения

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге рассказала, что старшая дочь её мужа Валерия не смогла приехать на праздник, устроенный в честь его дня рождения.
Ольга Орлова и её супруг, бизнесмен по имени Валерий, были вынуждены отказаться от традиционного заграничного путешествия в честь семейного события из-за болезни собаки Бруно. В итоге телеведущая организовала мероприятие в Москве, на который пригласила друзей и знакомых.
Поклонники поинтересовались у неё, почему на кадрах не видно старшей дочери предпринимателя Яны. Оказалось, что наследница вместе с мужем сейчас находится на другом конце России.
Однако Ольга Орлова поспешила заверить подписчиков в том, что в их доме Яне всегда рады, а сама она очень тепло относится к младшей сестре Анне.
Ранее адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения певицы Алсу.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
День рожде́ния — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.