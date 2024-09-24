Ольга Орлова честно ответила на вопрос, почему старшая дочь мужа не пришла на его день рождения

Старшая дочь мужа Ольги Орловой не смогла прилететь на день рождения отца

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге рассказала, что старшая дочь её мужа Валерия не смогла приехать на праздник, устроенный в честь его дня рождения.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Ольга Орлова и её супруг, бизнесмен по имени Валерий, были вынуждены отказаться от традиционного заграничного путешествия в честь семейного события из-за болезни собаки Бруно. В итоге телеведущая организовала мероприятие в Москве, на который пригласила друзей и знакомых.

Поклонники поинтересовались у неё, почему на кадрах не видно старшей дочери предпринимателя Яны. Оказалось, что наследница вместе с мужем сейчас находится на другом конце России.

Однако Ольга Орлова поспешила заверить подписчиков в том, что в их доме Яне всегда рады, а сама она очень тепло относится к младшей сестре Анне.

Ранее адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения певицы Алсу.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



День рожде́ния — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.





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