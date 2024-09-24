Александр Добровинский отреагировал на высказанные певицей Алсу обвинения во лжи

Адвокат Добровинский заявил, что рассказывает лишь правду о разводе Алсу

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова в деле о разводе певицы Алсу, отреагировал на обвинения исполнительницы в распространении лживой информации.

Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

В личном Telegram-канале правозащитник заявил, что артистка может реагировать на происходящий процесс по разделу совместно нажитого имущества так, как считает нужным.

"У меня есть свой доверитель — Ян Абрамов. Ян уполномочил меня доносить до общественности правду. Что я и делаю", — сообщил адвокат.

Алсу и Ян Абрамов официально расторгли брак 27 августа 2024 года после 18 лет семейных отношений. Предположительно, причиной развода стали измены со стороны мужчины. У бывших супругов растут трое общих детей.

Накануне певица Алсу в личном блоге высказалась о поведении бывшего мужа и обвинила его в нарциссизме. Она также заявила, что будет судиться с правозащитником Александром Добровинским из-за клеветы.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



Алексáндр Андрéевич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры». Кандидат юридических наук.



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