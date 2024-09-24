Ксения Собчак в резкой форме высказалась в адрес четвёртой жены Сергея Шнурова

Собчак обвинила четвёртую жену Шнурова в отсутствии успеха у музыканта

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале заявила, что рок-музыкант и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров перестал общаться с друзьями и близкими людьми из-за четвёртой супруги Ольги Абрамовой.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

Журналистка уверена, что история последнего брака певца очень поучительная, так как демонстрирует, как женщина может разрушить карьеру мужчины. Она пояснила, что творческий расцвет Шнурова был во время его отношений с третьей супругой — Матильдой Шнуровой.

"Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором. Ну и сегодня "Ленинград" — это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране", — написала Ксения Собчак.

Она выразила надежду, что после развода в карьере артиста случится ренессанс.

Сергей Шнуров тайно женился на Ольге Абрамовой в октябре 2018 года. Вместе они воспитывают двоих детей, которых артист отказывается демонстрировать публике. Накануне стало известно, что супруги подали иск в суд о расторжении брака.

Ранее стало известно о вредной привычке Дженнифер Лопес, возникшей на фоне бракоразводного процесса с Беном Аффлеком.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», продюсер групп «Диоды» и «Зоя».



«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.



Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.





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