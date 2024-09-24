Раскрыта вредная привычка Дженнифер Лопес, появившаяся после развода с Беном Аффлеком

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне бракоразводного процесса с актёром Беном Аффлеком.
Как пишет Radar со ссылкой на свои источники, близкие друзья артистки сильно обеспокоены тем, что она не способна справиться самостоятельно с расставанием с возлюбленным. Инсайдер отметил, что Лопес стала выпивать чаще, чем раньше.
Предполагается, что певица начала "заниматься самолечением", так как только при помощи тонизирующих напитков способна перенести реальность.
"Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть её повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки", — поделился источник издания.
Сообщается, что даже перед недавней встречей с супругой артистке пришлось "принять алкогольную дозу".
Ранее стало известно, что певица Глюкоза сменила райдер после скандала в Красноярске.
Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.
Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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