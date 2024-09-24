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Раскрыта вредная привычка Дженнифер Лопес, появившаяся после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес пристрастилась к алкоголю на фоне развода с Беном Аффлеком
1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне бракоразводного процесса с актёром Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес пристрастилась к алкоголю на фоне развода с Беном Аффлеком
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0

Как пишет Radar со ссылкой на свои источники, близкие друзья артистки сильно обеспокоены тем, что она не способна справиться самостоятельно с расставанием с возлюбленным. Инсайдер отметил, что Лопес стала выпивать чаще, чем раньше.

Предполагается, что певица начала "заниматься самолечением", так как только при помощи тонизирующих напитков способна перенести реальность.

"Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть её повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки", — поделился источник издания.

Сообщается, что даже перед недавней встречей с супругой артистке пришлось "принять алкогольную дозу".

Ранее стало известно, что певица Глюкоза сменила райдер после скандала в Красноярске.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Вредные привычки — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред; проявления психического и психологического дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических факторов, мешающих успешной самореализации личности как представителя данного общества и приносящих вред здоровью человека и окружающей его среде.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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