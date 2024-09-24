Стал известен обновлённый райдер певицы Глюкозы после скандала в Красноярске

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снизила гонорар после скандального выступления в Красноярске.
Как пишет Telegram-канал Mash, изначально после обвинений зрителей в неадекватном поведении на сцене во время празднования дня города артистка повысила стоимость выступлений до 5 млн рублей. Однако сейчас исполнительница вновь снизила ценник до 2,5 млн рублей.
Также в райдере Натальи Ионовой остались требования по поводу отсутствия камер и посторонних лиц в гримёрках. Ей необходим перелёт только бизнес-классом и передвижение на люксовых авто. Организаторам необходимо предоставить певице дорогой коньяк, нарезки, фрукты, мёд, печенье и закуски. Сообщается, что технический райдер обойдётся в 700 тысяч рублей.
После публичного конфликта с бывшим музыкальным продюсером Максимом Фадеевым артистка сменила лого на G, а псевдоним — на Glukoza. Она обещает исполнять на частных концертах старые треки, из-за которых с ней хотел судиться экс-продюсер.
Ранее стало известно, что подарил на день рождения возлюбленной сын Ирины Дубцовой.
Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
Гонора́р (лат. honorarium «вознаграждение за услугу»), а́вторское вознагражде́ние — денежная плата за труд лицам «свободных профессий»: психоаналитикам, писателям, художникам, дизайнерам, артистам, музыкантам, композиторам, моделям, адвокатам, врачам, педагогам, философам, журналистам.
Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.
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