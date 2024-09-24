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Сын Ирины Дубцовой подарил возлюбленной на совершеннолетие кольцо за 1,3 млн рублей

Сын Ирины Дубцовой купил на день рождения возлюбленной кольцо за 1,3 млн рублей
1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын купил в подарок для своей возлюбленной Антонины Худяковой роскошное кольцо Cartier.

Сын Ирины Дубцовой купил на день рождения возлюбленной кольцо за 1,3 млн рублей
Фото: личный аккаунт Антонины Худяковой в Инстаграм

Сообщается, что стоимость украшения в виде гвоздя из розового золота с бриллиантами достигает 1,3 млн рублей.

Молодой человек поздравил девушку с днём рождения и признался, что постарается сделать всё для её счастья.

"С днём рождения, моя самая смешная, умная, сногсшибательная девочка!" — написал в личном аккаунт Черницын.

Единственный наследник исполнительницы занимается автомобильным детейлингом и учится в МГИМО на факультете управления и политики. Он родился в браке Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына.

Антонина Худякова является дочерью известного режиссёра и клипмейкера Павла Худякова. Она профессионально занимается бальными танцами и уже дважды становилась чемпионкой мира. Также девушка ведёт свой блог, на который подписаны миллион человек.

Ранее стало известно, какое имущество при разводе будут делить Сергей Шнуров и его четвёртая жена.

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница «Фабрики звёзд — 4», финалистка проекта «Фабрика звёзд. Возвращение».
 

Cartier «Картье́»; /ˈkɑrti/; французский: [kaʁtje]) — французский дом по производству часов и ювелирных изделий. Считается одним из самых престижных производителей ювелирных изделий в мире.
 

Павел Константинович Худяков — российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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