Сын Ирины Дубцовой подарил возлюбленной на совершеннолетие кольцо за 1,3 млн рублей

Сын Ирины Дубцовой купил на день рождения возлюбленной кольцо за 1,3 млн рублей

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын купил в подарок для своей возлюбленной Антонины Худяковой роскошное кольцо Cartier.

Фото: личный аккаунт Антонины Худяковой в Инстаграм

Сообщается, что стоимость украшения в виде гвоздя из розового золота с бриллиантами достигает 1,3 млн рублей.

Молодой человек поздравил девушку с днём рождения и признался, что постарается сделать всё для её счастья.

"С днём рождения, моя самая смешная, умная, сногсшибательная девочка!" — написал в личном аккаунт Черницын.

Единственный наследник исполнительницы занимается автомобильным детейлингом и учится в МГИМО на факультете управления и политики. Он родился в браке Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына.

Антонина Худякова является дочерью известного режиссёра и клипмейкера Павла Худякова. Она профессионально занимается бальными танцами и уже дважды становилась чемпионкой мира. Также девушка ведёт свой блог, на который подписаны миллион человек.

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Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница «Фабрики звёзд — 4», финалистка проекта «Фабрика звёзд. Возвращение».





Cartier «Картье́»; /ˈkɑrtieɪ/; французский: [kaʁtje]) — французский дом по производству часов и ювелирных изделий. Считается одним из самых престижных производителей ювелирных изделий в мире.





Павел Константинович Худяков — российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.





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