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Ксения Бородина осыпала комплиментами мужа Ольги Орловой

Бородина призналась, что мечтала встретить такого человека как муж Орловой
1:21
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не пожалела комплиментов для мужа Ольги Орловой в его день рождения. Ведущая призналась, что всегда мечтала встретить такого человека, как он.

Бородина призналась, что мечтала встретить такого человека как муж Орловой
Фото: Канал t.me/borodylia_tg by Скриншот канала t.me/borodylia_tg, PDM

Ольга Орлова с размахом отметила день рождения своего супруга Валерия. Певица приготовила для него сюрприз, пригласив в свой дом самых близких друзей. Гости встретили именинника бурными аплодисментами и тёплыми поздравлениями.

Близкая подруга Ольги — Ксения Бородина — тоже присутствовала на празднике. Произнося тост, экс-ведущая "Дома-2" не скрывала, что семья Орловой служит для неё эталоном семейного союза, а в лице Валерия она увидела образец того, как следует выбирать мужчину.

"Я очень рада, что вы к этому пришли. Я который год наслаждаюсь вашими отношениями. Много раз я тебя приводила в пример, говорила о том, что мечтаю встретить такого же человека, как ты. Потому что в тебе сочетается все: ум, мудрость, благородство. И ты действительно такой. Ты несешь свет, излучаешь доброту", — осыпала комплиментами виновника торжества теледива.

Среди приглашённых был замечен и нынешний бойфренд Ксении Николай, который также присоединился к поздравлениям именинника.

Уточнения

Орлова Ольга Юрьевна (при рождении: Носова; род. 1977) — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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