Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказала, как почистить зубы в путешествии без щётки
Юристы предупреждают о распространении фальшивых квитанций ЖКХ
Сын Ирины Дубцовой купил на день рождения возлюбленной кольцо за 1,3 млн рублей
Почему водителям стоит ограничить количество брелоков на ключах
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Как сделать брови идеальными без геля: советы визажиста
Самые популярные азиатские закуски
Важность постепенного введения клетчатки в рацион
Кремль поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахматистов

Актриса Екатерина Стулова рассказала, что скрывала свадьбу с Лагашкиным из-за ревности отца

Актриса Екатерина Стулова призналась, что свадьба с Лагашкиным была тайной
1:06
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Стулова поделилась с WomanHit. ru историей о том, как она скрывала свою свадьбу с Максимом Лагашкиным.

Актриса Екатерина Стулова призналась, что свадьба с Лагашкиным была тайной
Фото: YouTube канал ВСЁ О ЗВЁЗДАХ ТВ -ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ by Скриншот видео YouTube канала ВСЁ О ЗВЁЗДАХ ТВ -ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, PDM

Екатерина и Максим вместе уже более 28 лет, но их роман долго оставался тайной для окружающих. По словам Стуловой, она намеренно скрывала не только свадьбу, но и венчание.

"Максим как раз настаивал, чтобы мы рассказали побыстрее родителям, а я боялась ревности своего папы, потому что он в детстве всегда говорил мне: "Неужели тебя будет целовать кто-нибудь кроме меня?" И я думала, что скажут, мол, зачем, да еще так рано, начнут отговаривать", — поделилась звезда "Жуков".

В итоге родители Стуловой случайно узнали о её замужестве, когда нашли дома документы. Несколько месяцев они молчали, но потом мама позвонила ей и рассказала, что была у бабушки и сообщила о замужестве внучки.

"Я спросила, о каком муже, это мой однокурсник, на что услышала: "Доченька, хватит, мы нашли документы"", — вспомнила знаменитость.

Уточнения

Макси́м Вади́мович Лага́шкин (род. 12 октября 1976, Новокуйбышевск, Куйбышевская область) — российский актёр театра и кино, продюсер. Наиболее известен по роли участкового Сергея Маслова («яблочный мент») в комедийном сериале «Жуки».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Последние материалы
Сын Ирины Дубцовой купил на день рождения возлюбленной кольцо за 1,3 млн рублей
Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун
Почему водителям стоит ограничить количество брелоков на ключах
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Как сделать брови идеальными без геля: советы визажиста
Актриса Екатерина Стулова призналась, что свадьба с Лагашкиным была тайной
Самые популярные азиатские закуски
Важность постепенного введения клетчатки в рацион
Кремль поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахматистов
Как добиться мягких ног: секреты мастера педикюра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.