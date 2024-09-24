Актриса Екатерина Стулова рассказала, что скрывала свадьбу с Лагашкиным из-за ревности отца

Актриса Екатерина Стулова призналась, что свадьба с Лагашкиным была тайной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Стулова поделилась с WomanHit. ru историей о том, как она скрывала свою свадьбу с Максимом Лагашкиным.

Фото: YouTube канал ВСЁ О ЗВЁЗДАХ ТВ -ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ by Скриншот видео YouTube канала ВСЁ О ЗВЁЗДАХ ТВ -ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, PDM

Екатерина и Максим вместе уже более 28 лет, но их роман долго оставался тайной для окружающих. По словам Стуловой, она намеренно скрывала не только свадьбу, но и венчание.

"Максим как раз настаивал, чтобы мы рассказали побыстрее родителям, а я боялась ревности своего папы, потому что он в детстве всегда говорил мне: "Неужели тебя будет целовать кто-нибудь кроме меня?" И я думала, что скажут, мол, зачем, да еще так рано, начнут отговаривать", — поделилась звезда "Жуков".

В итоге родители Стуловой случайно узнали о её замужестве, когда нашли дома документы. Несколько месяцев они молчали, но потом мама позвонила ей и рассказала, что была у бабушки и сообщила о замужестве внучки.

"Я спросила, о каком муже, это мой однокурсник, на что услышала: "Доченька, хватит, мы нашли документы"", — вспомнила знаменитость.

Уточнения

Макси́м Вади́мович Лага́шкин (род. 12 октября 1976, Новокуйбышевск, Куйбышевская область) — российский актёр театра и кино, продюсер. Наиболее известен по роли участкового Сергея Маслова (« яблочный мент ») в комедийном сериале «Жуки».



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