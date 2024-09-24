Стало известно, какое имущество могут поделить Сергей Шнуров и его супруга

Сергей Шнуров и его жена могут поделить имущество на миллиард рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова могут поделить имущество на миллиард рублей. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пока неизвестно, будут ли супруги делить имущество. Однако, по данным портала, у Сергея Шнурова есть 2 квартиры в Санкт-Петербурге стоимостью около 90 и 25 миллионов рублей соответственно. Кроме того, в 2023 году СМИ сообщили, что музыкант приобрёл жилплощадь в Германии.

В свою очередь, Ольга Абрамова владеет двумя квартирами в центре Москвы. Они оцениваются примерно в миллиард рублей.

Напомним, что накануне стало известно о начале бракоразводного процесса между Сергеем Шнуровым и его женой. Супруга музыканта являлась инициатором разрыва.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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