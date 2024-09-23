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Ольга Бузова отреагировала на предложение руки и сердца от парашютиста

Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от казанского парашютиста
0:56
Шоу-бизнес

Поющую ведущую Ольгу Бузову впечатлило предложение руки и сердца от молодого спортсмена из Казани.

Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от казанского парашютиста
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Парашютист записал видео, на котором он прыгает с купола воздушного шара с высоты 2000 метров. Молодой человек перед прыжком заявил, что посвящает свой полёт с парашютом Ольге Бузовой.

"Выходи за меня", — крикнул парашютист перед тем, как спрыгнуть вниз.

Бузовой такое предложение руки и сердца очень понравилось.

"Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один — где кольцо?" — написала звезда "Дома-2" в своём Telegram-канале.

Личность смельчака осталась неизвестной. Приземлился он, однако, удачно, так как заснял момент соприкосновения с поверхностью земли.

Уточнения

Парашютизм Парашю́тный спо́рт — один из видов авиационного спорта, заключающийся в прыжках с парашютом с летательных аппаратов (самолёты, вертолёты, аэростаты, стратостаты), также скайдайвинг (от англ. sky diving — в буквальном переводе «ныряние в небе»).

Ольга Игоревна Бузова (в период брака Тарасова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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