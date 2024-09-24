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Любовь Успенская получит 90 тысяч рублей компенсации от Филиппа Киркорова

Суд взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей
0:48
Шоу-бизнес

Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Суд взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Кроме того, суд обязал Филиппа Киркорова опровергнуть его заявление. Весной в интервью телеканалу "Муз-ТВ" певец назвал Любовь Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". 

Ранее Замоскворецкий районный суд рассмотрел иск Филиппа Киркорова. Любовь Успенская в интервью Алёне Жигаловой назвала артиста "женоненавистником". Тогда суд взыскал с исполнительницы около 280 тысяч рублей и обязал опровергнуть порочащие Филиппа Киркорова сведения.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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