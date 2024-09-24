Любовь Успенская получит 90 тысяч рублей компенсации от Филиппа Киркорова

Суд взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Кроме того, суд обязал Филиппа Киркорова опровергнуть его заявление. Весной в интервью телеканалу "Муз-ТВ" певец назвал Любовь Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки".

Ранее Замоскворецкий районный суд рассмотрел иск Филиппа Киркорова. Любовь Успенская в интервью Алёне Жигаловой назвала артиста "женоненавистником". Тогда суд взыскал с исполнительницы около 280 тысяч рублей и обязал опровергнуть порочащие Филиппа Киркорова сведения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.