Актёр и режиссёр Алексей Чадов презентовал идею фильма о взаимоотношениях парня и искусственного интеллекта.
Жанр фильма, который уже окрестили новым Электроником, определён как приключенческая комедия для семейного просмотра.
Ранее Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой.
Как сообщает "Вечерняя Москва", молодого человека, который завёл дружбу с ИИ, сыграет актёр Леон Кемстач, известный по нашумевшему сериалу "Слово пацана", где он сыграл школьника по имени Пальто.
По сценарию картины искусственный интеллект в фильме будет воплощён в роботе по имени Апостол. Нейросеть сбегает из лаборатории и заводит дружбу с юношей Женей.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.