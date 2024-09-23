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Алексей Чадов снимет фильм о дружбе нейросети и юноши: Электроник по-новому

Алексей Чадов снимет фильм об отношениях нейросети и подростка
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Шоу-бизнес

Актёр и режиссёр Алексей Чадов презентовал идею фильма о взаимоотношениях парня и искусственного интеллекта.

Алексей Чадов снимет фильм об отношениях нейросети и подростка
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Жанр фильма, который уже окрестили новым Электроником, определён как приключенческая комедия для семейного просмотра.

Ранее Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой.

Как сообщает "Вечерняя Москва", молодого человека, который завёл дружбу с ИИ, сыграет актёр Леон Кемстач, известный по нашумевшему сериалу "Слово пацана", где он сыграл школьника по имени Пальто.

По сценарию картины искусственный интеллект в фильме будет воплощён в роботе по имени Апостол. Нейросеть сбегает из лаборатории и заводит дружбу с юношей Женей.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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