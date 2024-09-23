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Юрист рассказал, что грозит вандалу, разгромившему могилу Александра Маслякова

Адвокат объяснил, какое наказание ждёт вандала, устроившего погром на могиле Маслякова
1:04
Шоу-бизнес

Адвокат Максим Калинов рассказал, что грозит психически нездоровому парню, осквернившему могилу главы КВН Александра Маслякова. 

Адвокат объяснил, какое наказание ждёт вандала, устроившего погром на могиле Маслякова
Фото: https://t.me/kvnofficial by Телеграм-канал Александра Маслякова is licensed under public doman

19-летний житель Москвы, который разгромил захоронение Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, как выяснил Telegram-канал Shot, страдает психическими отклонениями. 

После допроса молодого человека поместили в психиатрическую лечебницу.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Адвокат Максим Калинов объяснил, что вандалу грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трёх месяцев. Если же юноша будет признан недееспособным, его оставят для принудительного лечения в психбольнице. Штраф могут перенаправить опекунам осквернителя могилы.

"Я на 99 процентов уверен, что нарушителя выпишут из больницы и продолжат уголовное дело", — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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