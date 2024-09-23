Волочкова покаялась перед дочкой Ариадной: жаль, что нельзя ничего изменить

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему считает себя счастливой матерью в день рождения дочки Ариадны.
Анастасия Волочкова отмечает 19-летие дочки Ариадны. Она вспомнила, как ждала появления на свет талантливой девочки. В таланте наследницы она не сомневалась, так как занималась творчеством (танцевала) и на 5-м месяце беременности.
"Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу", — написала звезда балета в "Инстаграме"* под фото с маленькой дочкой Ариадной.
Она отметила, что гордится достижениями дочери и назвала себя счастливой матерью.
"Ты самый близкий и преданный человек в моей жизни. Жаль, что время невозможно перелистнуть и, возможно, что-то изменить", — поделилась своими мыслями Анастасия.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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