Волочкова покаялась перед дочкой Ариадной: жаль, что нельзя ничего изменить

Волочкова признала свои ошибки перед дочкой: жаль, что нельзя ничего изменить

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему считает себя счастливой матерью в день рождения дочки Ариадны.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Анастасия Волочкова отмечает 19-летие дочки Ариадны. Она вспомнила, как ждала появления на свет талантливой девочки. В таланте наследницы она не сомневалась, так как занималась творчеством (танцевала) и на 5-м месяце беременности.

"Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу", — написала звезда балета в "Инстаграме"* под фото с маленькой дочкой Ариадной.

Она отметила, что гордится достижениями дочери и назвала себя счастливой матерью.

"Ты самый близкий и преданный человек в моей жизни. Жаль, что время невозможно перелистнуть и, возможно, что-то изменить", — поделилась своими мыслями Анастасия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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