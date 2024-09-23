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Сторонник теории плоской Земли Юрий Лоза высказался о запрете теории Дарвина

Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
0:58
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему, по его мнению, не стоит запрещать рассказывать школьникам о теории Чарльза Дарвина.

Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что помощник председателя правительства РФ Михаила Мишустина, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев выступил с инициативой убрать из школьной программы теорию Дарвина.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что в теории Дарвина есть аспекты, доказанные наукой.

"К примеру то, что живые организмы эволюционируют, подстраиваясь под условия жизни и окружающую среду, это очевидно, но переход одного вида в другой ничем не подтверждается", — написал сторонник теории плоской Земли в своём Telegram-канале.

Артист уверен, что не стоит запрещать полностью эволюционную концепцию, а просто стоит знакомить школьников с доктриной о Создателе, чтобы дети смотрели на мир с разных позиций.

Уточнения

Дарвини́зм — по имени английского натуралиста Чарльза Дарвина — в узком смысле — направление эволюционной мысли, приверженцы которого согласны с основными идеями Дарвина в вопросе эволюции, согласно которым главным (хотя и не единственным) фактором эволюции является естественный отбор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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